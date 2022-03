Svezia-Rep. Ceca, Ibrahimovic: “Non ho i 90′ e il Ct lo sa. Ritiro? Ho paura”

Le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan e della Svezia, in vista della gara tra gli scandinavi e la Repubblica Ceca

Non solo l 'Italia , anche la Svezia sarà impegnata nei playoff per raggiungere il Mondiale in Qatar nel 2022. La compagine scandinava affronterà giovedì 24 marzo la Repubblica Ceca . Il commissario tecnico, Anderssen , ha inserito nella lista dei convocati per la sfida delicata, anche Zlatan Ibrahimovic . L'attaccante del Milan ha parlato direttamente dal ritiro, di seguito le sue dichiarazioni:

"Non potrò giocare tutti i 90 minuti, lo sa anche il CT e sono a disposizione. Sono felice di aiutare fuori dal campo, ma quello che mi piace di più è giocare. Sono grato e orgoglioso di avere 40 anni e di poter rappresentare il mio Paese. Ho paura della fine della mia carriera perché non troverò da nessuna parte l'adrenalina che sento in campo. Ecco perché sono in preda al panico, continuerò a giocare il più a lungo possibile e a divertirmi, finché arriveranno i risultati. Ma devo sentirmi bene in campo, non dovrei soffrire. C'è una vita dopo il calcio e voglio sentirmi bene. Ritiro? Non lo so. Vedremo quando arriverà quel giorno. Potrei prendermi una pausa o sparire completamente. Non sono abituato a non giocare a calcio. Siamo programmati per svegliarci, prepararci, fare esercizio, tornare a casa e riposare. Questo va avanti da 20-25 anni. Dovrei svegliarmi e non avere niente da fare, sarebbe uno shock".