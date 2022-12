Spagna, ufficiale: Luis Enrique non è più ct della Nazionale

Dopo i rumors, adesso la notizia è ufficiale: Luis Enrique non è più l'allenatore della Spagna . Fatale per il tecnico, l'eliminazione agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar contro il Marocco, che avevano fatto finire la Nazionale iberica nell'occhio del ciclone. A renderlo noto è la Federcalcio spagnola con una nota ufficiale pubblicata attraverso i propri canali.

"La direzione sportiva della RFEF ha trasferito al presidente una relazione in cui si determina che dovrebbe partire un nuovo progetto per la squadra di calcio spagnola, con l'obiettivo di proseguire con la crescita raggiunta negli ultimi anni grazie al lavoro svolto da Luis Enrique e i loro collaboratori. Sia il presidente, Luis Rubiales , sia il direttore sportivo, José Francisco Molina , hanno trasmesso la decisione all'allenatore. La RFEF augura energicamente a Luis Enrique e al suo team buona fortuna per i loro futuri progetti professionali. Il tecnico si guadagna l'affetto e l'ammirazione dei suoi collaboratori in Nazionale e di tutta la Federazione, che sarà sempre la sua casa".