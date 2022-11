Spagna-Costa Rica 7-0, goleada delle “Furie Rosse”. A segno anche Gavi e Morata

Partita senza storia. La formazione di Luis Enrique esagera all'esordio in Qatar

Impossibile immaginarsi un esordio migliore per la Spagna di Luis Enrique che travolge senza pietà il Costa Rica nella gara dell'esordio rispettivo in questi campionati Mondiali in Qatar. Forte risposta delle "Furie Rosse" dopo la sconfitta a sorpresa della Germania contro il Giappone nello stesso gruppo del torneo.