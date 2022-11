Reggina, Inzaghi: “In B pochi ti fanno vincere da soli, forse solo Coda e Lapadula”

L'intervista rilasciata dal tecnico della Reggina

Parola a Filippo Inzaghi. L'attuale allenatore della Reggina ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne de "La Gazzetta dello Sport". Tra le tante tematiche affrontate, l'ex attaccante del Milan si è soffermato sul passato trascorso a Benevento e sull'entusiasmo che si respira a Reggio Calabria per l'ottimo avvio di stagione di Menez e compagni. Di seguito, le sue dichiarazioni.

ESPERIENZA A BENEVENTO- "Forse allora non ci eravamo resi conto. A distanza di qualche anno s'è capito che dominare così in Serie B non è facilmente ripetibile. Noi e il Frosinone ci potremo divertire, ma le corazzate arrivano. Non era stato un addio serenissimo, ma poi abbiamo chiarito. In A meritavamo di salvarci, sono successe cose che ci hanno innervosito, la retrocessione non è dipesa solo da noi. Ma il presidente Vigorito, dopo i miei genitori, è stata la prima persona a cui ho detto che sarei diventato papà. Rivedo il suo entusiasmo in Saladini, mio attuale proprietario. Ho sempre nel cuore Benevento e anche Venezia, dove due sabati fa sono stato accolto benissimo".

AVVIO REGGINA- "Se dico di sì sarei bugiardo. Quando a Formentera ho conosciuto Saladini mi è tornata la voglia di allenare. Dopo Brescia ero giù. Mi ha telefonato il presidente Cardona, poi mi ha cercato lui e tre ore dopo era da me a cena. Ha toccato le corde giuste anche con la mia compagna Angela. Ho chiesto un triennale perché questo deve essere l'anno zero, poi dovremo puntare ai playoff e infine vincere. Ora siamo lì, non ci esaltiamo: ci sono avversari fortissimi. Entusiasmo? C'è un pubblico da A, con un entusiasmo da cavalcare, sapendo però che è facile cadere. Anche Saladini trascina, a volte sono io che devo calmarlo...".

MENEZ- "Mi conosce, sa che la cosa più importante è il gruppo. Al Milan con me fece 16 gol, giocava come adesso da centravanti. Appena arrivato a Reggio l'ho tenuto 10 giorni a parte a correre. Poi si è messo a disposizione ed è stato impeccabile, è perfetto e i compagni riconoscono il suo valore. In B pochi ti fanno vincere da soli, forse solo Coda e Lapadula".

FABBIAN- "Bravo il nostro direttore Taibi a prenderlo. Il suo agente e Baccin dell'Inter hanno voluto che venisse qui perché con me le mezzali fanno gol. Io non lo conoscevo, Simone un pochino, ma dopo due giorni l'ho messo titolare in Coppa Italia con la Sampdoria e ha dimostrato di essere forte, al di là dei 4 gol".