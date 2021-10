Qualif. Mondiali, Malta-Slovenia 0-4: Ilicic batte Mangia nel duello tra ex Palermo

nella gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, poker della Slovenia dell'ex Palermo, Josip Ilicic, conto il Malta guidato dall'altro ex rosanero, Devis Mangia. Per l'attuale attaccante dell'Atalanta doppietta in terra maltese

Nella sfida valevole per le Qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022, poker della Slovenia dell'ex Palermo, Josip Ilicic, conto il Malta guidato dall'altro ex rosanero, il ct Devis Mangia. Ottima prestazione dell'attaccante sloveno, classe 1988, che realizza una doppietta nello 0-4 in terra maltese. Di Sporar e Sesko gli altri due gol che hanno regalato la vittoria esterna nel match valido per il Gruppo H.

La compagine biancoblu si trova attualmente al terzo posto nella classifica del proprio girone a quota 10 punti, frutto di tre vittorie e un pareggio, a sei lunghezze da Russia e Croazia, entrambe in testa con 16 punti. Di contro, la selezione maltese è relegata all'ultimo posto, in condominio con Cipro, a soli 4 punti.