Qual. Mondiali: Spagna ok vs la Svezia, clamoroso Portogallo! Risultati e classifiche

La Spagna batte la Svezia e consolida il primato nel Gruppo B qualificandosi così ai prossimi Mondiali che si terranno in Qatar. Ko clamoroso del Portogallo contro la Serbia, CR7 e compagni perdono la vetta della classifica del Gruppo A

Diversi i match passati ormai all'archivio e validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali che si terranno in Qatar. La Spagna ha battuto la Svezia grazie al gol nel finale dell'attaccante della Juventus, Alvaro Morata. Ibrahimovic e compagni saranno costretti ad affrontare i successivi spareggi per tentare di staccare il pass per la nota competizione. Nella stessa situazione della Svezia vi è, a sorpresa, il Portogallo di Cristiano Ronaldo che perso due a uno contro la Serbia venendo così spodestato dalla vetta del Gruppo B di qualificazione. Nelle altre due sfide della serata, pareggio per uno a uno tra Grecia e Kosovo e vittoria dell'Irlanda per tre a zero sul campo del Lussemburgo.