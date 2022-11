Qatar 2022, Germania-Giappone 1-2: Doan e Asano, gol mondiali dalla Bundesliga!

Mondiale di Qatar 2022 all'insegna delle sorprese. Dopo l'impresa dell'Arabia Saudita contro l'Argentina, arriva anche la sorprendente vittoria in rimonta del Giappone sulla Germania. Tedeschi in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Gundogan ed apparentemente in controllo del match. Tante le occasioni da gol fallite da Neuer e compagni, con la Germania che ha sprecato a più riprese le chances del raddoppio. Giappone che ha tenuto con vigoria ed ordine, contenendo le iniziative degli avversari e riuscendo a ribaltare la gara. Decisive le firme di Doan e Asano, due calciatori che militano curiosamente in Bundesliga con le maglie rispettivamente di Friburgo r Bochum. Cammino verso la qualificazione agli ottavi di finale che si complica non poco per la Germania nel girone E, in attesa del prossimo match in programma alle 17 italiane tra Spagna e Costa Rica.