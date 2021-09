Qatar 2022: frena la Francia, ok Danimarca, CR7 trascina il Portogallo. I risultati

I risultati delle qualificazioni al Mondiale in Qatar che si terrà dal 21 novembre al 18 dicembre 2022

Tornano in campo le nazionali per la quarta giornata delle qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022. 13 le gare andate in scena quest’oggi dei gruppi A, D, F, G, H. Dopo l'errore dal dischetto Cr7 segna una doppietta negli ultimi minuti e trascina il Portogallo: battuta l'Irlanda per 2 reti a 1. Non va oltre il pari la Francia nel match contro la Bosnia, con Griezmann che risponde alla rete di Edin Dzeko. Haaland segna ma non basta: la Norvegia fa 1-1 contro l'Olanda. Vince la Danimarca, a segno anche Maehle. Successo anche Israele, Malta, Lettonia e Lussemburgo.