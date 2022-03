Portogallo-Macedonia 2-0, Bruno Fernandes stende Milevski. Santos vola al mondiale

Allo "Estadio do Dragão" è andata in scena la sfida tra Portogallo e Macedonia, valida per la finale play off d'accesso al prossimo Mondiale, terminata a favore degli uomini di Santos

La finalissima play off tra il Portogallo di CR7 e la favola Macedonia del Nord, in programma alle ore 20:45 allo Estadio do Dragão. I padroni di casa hanno trovato il gol due volte grazie alla doppietta di Bruno Fernandes.

Si interrompe così la favola macedone che dopo il miracolo del Renzo Barbera contro l'Italia di Mancini, ha cercato il bis tra le mure portoghesi appoggiandosi alla propria stella, il napoletano Elmas assente contro gli azzurri, ed al suo bomber Trajkovski autore dello 0-1 in semifinale. Nessuna conclusione pericolosa tra le parti di Diogo Costa, praticamente mai chiamato in causa, dato che fa emergere tutte le lacune tecnico tattiche degli ospiti già mostrate nel turno precedente e confermate in data odierna. Compagine di casa concreta nello sfruttare una delle poche palle gol concesse dalla egregia fase difensiva degli uomini di Milevski, con Bruno Fernandes su assist di Cristiano Ronaldo. A raddoppiare sarà ancora il trequartista del Manchester United al minuto 65' sul cross di Jota, figlio di un ottimo contropiede condotto e concretizzato dagli uomini di Santos. Portogallo che sarà presente alla fase a gironi dei prossimi Mondiali in Qatar, eliminando prima la Turchia e poi la Macedonia questa sera, dimostrando tutta la propria superiorità rispetto alle avversarie affrontante.