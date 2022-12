Polonia-Argentina, Zazzaroni: “Dybala non merita un minuto secondo Scaloni o Messi?”

Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport, è tornato sulla sfida valida per i Mondiali in Qatar tra Polonia ed Argentina , vinta dall'albiceleste per 0-2:

"Lewandowski non meritava una partita del genere e una Polonia così disarmante e disarmata da Czeslaw Michniewicz, da ieri Minchiewicz, considerato l’elevato numero di mi*****te collezionate in meno di 100 minuti. Scaloni l'ha "indovinata facilmente", potendo contare sul genio di Messi e su un paio di talenti in condizioni di forma straordinarie, il ventunenne Enzo Fernandez, il ventiduenne pupillo di Guardiola Julian Alvarez e il ventiquattrenne Mac Allister. Dybala, invece, non merita nemmeno un minuto: Per Scaloni o per Messi?"