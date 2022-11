Polonia-Argentina, formazioni ufficiali: Lewandowski e Messi ok. Di Maria titolare

Manca pochissimo a Polonia-Argentina. Il match - valido per il terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022 - è in programma alle ore 20.00 italiane allo Stadium 974 di Doha. Nel Gruppo C nessuna squadra è ancora qualificata aritmeticamente e tutte possono ancora accedere agli ottavi di finale. Per questo motivo vietato fare calcoli per Polonia e Argentina che, attualmente, ricoprono la prima e la seconda posizione del proprio girone. In contemporanea si disputerà Arabia Saudita-Messico per decretare chi tra queste quattro squadre farà parte delle migliori sedici del globo.