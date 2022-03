Playoff Mondiali, rinviata la gara Scozia-Ucraina: i dettagli

La partita del 24 marzo tra Scozia e Ucraina, valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022, sarà rinviata per la guerra

La gara Scozia-Ucraina, valevole per i playoff di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar, sarà rinviata a data da destinarsi in seguito all'invasione russa. Secondo quanto riportato dalla BBC ed altri organi di stampa inglesi, la Federcalcio ucraina avrebbe chiesto ufficialmente alla Fifa di spostare il match, originariamente in programma il prossimo 24 marzo a Glasgow.

Sono in corso valutazioni per fissare la nuova data, che con ogni probabilità andrà in scena nel mese di giugno. Nei giorni scorsi il presidente della Federazione scozzese, Rod Petrie, aveva dato la propria disponibilità al rinvio della partita, scrivendo: "Il calcio è irrilevante in mezzo a un conflitto", esplicitando inoltre "sostegno, amicizia e unità" ai colleghi ucraini. Di conseguenza, anche l'eventuale finale contro Galles o Austria sarà rimandata. Si attende soltanto l'ufficialità.