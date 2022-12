Olanda-Stati Uniti 3-1, van Gaal passa ai quarti di finale con un Dumfries strepitoso

È maturato il primo risultato degli ottavi di finale dei campionati Mondiali in Qatar 2022. L'Olanda batte gli Stati Uniti vede gli ottavi di finale in cui affronterà la vincente della sfida tra Argentina ed Australia.

Decisive le reti siglate dai due ex Manchester United, Depay e Blind, ed infine il tris realizzato da Dumfries. Partita da incorniciare per il laterale destro di proprietà dell'Inter, messosi in mostra con due assist ai due già citati compagni più in provvidenziale salvataggio sulla linea. Per gli americani a segno Wright con uno splendido gol che aveva dimezzato lo svantaggio poco prima della firma di Dumfries.