Olanda-Qatar, le formazioni ufficiali: fuori De Ligt, Dumfries titolare

Si concluderà oggi la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali. Alle 16:00 in campo Olanda e Qatar con gli Oranje di Van Gaal, a 4 punti, decisi a trovare la vittoria per garantirsi l'accesso agli ottavi di finale; situazione nettamente diversa per i padroni di casa, già aritmeticamente eliminati.