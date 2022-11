Mondiali Qatar 2022, Rashford e Foden guidano l’Inghilterra. Pulisic elimina l’Iran

Si chiudono i giochi anche per quanto riguarda il gruppo B dei Mondiali in Qatar 2022. A passare il turno e ad accedere agli ottavi di finale saranno l'Inghilterra di Southgate e gli Stati Uniti di Berhalter.

Inizio della ripresa letale per gli inglesi che hanno colpito i "vicini di casa" in due occasioni nei primi cinque minuti: prima la perla su punizione di Rashford, complice un tuffo non esaltante del portiere Ward, poi il guizzo di Foden sotto porta sul cross rasoterra di Kane verso l'area piccola, con l'attaccante del Manchester City pronto per l'appuntamento con il gol. Il livello della prestazione del secondo portiere del Leicester non decolla, subendo la doppietta di Rashford che riesce a far passare il pallone tra le gambe del gallese. La nazionale di Southgate vince 0-3.