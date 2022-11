Mondiali Qatar 2022, Dybala: “Favorita? Tutto può succedere, nel 2018 la Croazia…”

Domenica 20 novembre inizieranno ufficialmente i Mondiali in Qatar, con la gara d'esordio tra i padroni di casa e l'Ecuador. L'Argentina di Paulo Dybala, inserita nel gruppo C con Polonia, Messico e Arabia Saudita, scenderà in campo martedì 22 novembre contro i sauditi. Convocazione strappata in extremis per l'ex Palermo, subito protagonista con la maglia della Roma, infortunatosi a poche settimana dalla rassegna iridata, ma che sarà con Messi e compagni nel primo Mondiale invernale della storia. Così il numero 21 giallorosso attraverso un'intervista rilasciata