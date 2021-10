Mondiali, Infantino: “Torneo magico, si dovrebbero disputare ogni due anni”

Le dichiarazioni del presidente della FIFA in merito alla possibilità di disputare i Mondiali ogni due anni

I Mondiali ogni due anni sono l'ultima idea proposta da Gianni Infantino . Il presidente della FIFA ha ammesso che un suo desiderio sarebbe quello di far disputare la manifestazione iridata biennalmente. A margine della visita istituzionale in Israele, Infantino ha dichiarato quanto segue in merito alla possibilità di stravolgere la disputa del torneo.

"Il Super Bowl viene organizzato ogni anno, perché non avere una Coppa del Mondo ogni due anni? Molti critici dicono che sarebbe dannoso, ma gli studi della FIFA riportano che non diminuirebbe la magia del torneo perché la sua frequenza non influenzerebbe la sua qualità e reputazione. Abbiamo già deciso che ci sarà una Coppa del Mondo a 48 squadre dal 2026. La durata di due o quattro anni è ancora in fase di consultazione. Proprio perché è un torneo magico, dovrebbe essere tenuto più spesso. La reputazione di un evento dipende dalla sua qualità, non dalla sua frequenza. Ogni anno c’è il Super Bowl, Wimbledon o la Champions League e tutti attendono emozionati l’evento2.