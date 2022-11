Mondiali in Qatar, la Francia perde ma resta prima. Australia ok, delusione Danimarca

Epilogo anche per il gruppo C dei campionati Mondiali in Qatar, dopo i passaggi del turno da parte di Olanda, Senegal, Inghilterra e Stati Uniti.

La Francia perde la propria imbattibilità cadendo a sorpresa contro la Tunisia. Decisiva la rete di Khazri al 58', attaccante di proprietà del Montpellier. Vittoria di spessore ma inutile ai fini della competizione per la compagine africana, con la spedizione in Qatar che termina alla fase a gironi con un totale di quattro punti raccolti. Finale incandescente per una rete annullata a Griezmann al 90'+8, per un fuorigioco attivo da parte dell'attaccante dell'Atletico Madrid.