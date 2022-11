Mondiali in Qatar, confiscata la maglia commemorativa di Mahsa Amini ad una tifosa

Masha Amini lo scorso 13 settembre è stata fermata e arrestata a Teheran, rea di non aver indossato correttamente il velo, perdendo la vita a 22 anni tre giorni dopo per le percosse subite.

In occasione della sfida tra Galles ed Iran, valida per la seconda giornata della fase a gruppi dei Mondiali in Qatar, una tifosa iraniana ha mostrato una maglia con il nome della ragazza deceduta, oltre ad aver dipinto sul proprio volto delle lacrime di sangue. Tuttavia, le forze di sicurezza presenti allo Stadio Ahmad Bin Ali in Qatar hanno provveduto a confiscare la suddetta maglia. Questo il post che raffigura la tifosa: