Mondiali 2030, arriva la candidatura congiunta Argentina-Uruguay-Paraguay-Cile

Il mondiale in Qatar è terminato da poco meno di due mesi, già la FIFA è al lavoro per l'assegnazione del Mondiale 2030, che verrà ufficializzata nel 2024 in occasione del 74° congresso del massimo organo calcistico del mondo.

Oltre alla già nota candidatura unita di Spagna e Portogallo, a cui si dovrebbe prendere parte anche l'Ucraina, nella giornata di oggi è arrivata la seconda ipotesi da vagliare per la FIFA. Si tratta del quartetto sudamericano formato da Argentina - campione del Mondo in carica - Uruguay, Paraguay e Cile, in occasione del Mondiale del centenario. La prima edizione del campione del mondo si svolse infatti nel 1930 proprio in Uruguay.