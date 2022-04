Mondiale Qatar 2022, ecco i gironi: Spagna con la Germania, Portogallo con l’Uruguay

A Doha sono stati ultimati i sorteggi per il prossimo Mondiale in Qatar. Spagna insieme alla Germania. Belgio con Croazia. Portogallo con l'Uruguay

Sono stati ultimati i sorteggi per i gironi del prossimo campionato mondiale che si giocherà il prossimo inverno in Qatar. Dal Doha Exhibition and Convention Center sono stati composti gli 8 gironi della prima fase. Quattro le fasce, divise sulla base del ranking Fifa (il Qatar, paese ospitante, è stato inserito come di consueto in prima fascia).