Marocco-Spagna, le probabili formazioni: Morata dal 1′, c’è Hakimi

Marocco e Spagna si affrontano oggi alle 16 gli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar . Il Marocco ha chiuso il proprio girone al primo posto, sopra Croazia e Belgio; gli iberici si sono qualificati invece come secondi a causa della sconfitta contro il Giappone nell'ultima partita della fase a gironi.

Le due squadre si sono incontrate solo tre volte in passato: le prime due volte sono state Le Furie Rosse a trionfare, l’ultima volta nella fase a gironi dei Mondiali del 2018, la sfida è terminata con un pareggio che ha sancito l’eliminazione del Marocco e il passaggio della Spagna.

La partita potrà essere seguita in diretta tv e streaming. Il match potrà essere visto in tv su Rai 1 alle 16 e anche in live streaming su Rai Play.