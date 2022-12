Marocco-Spagna, “Furie Rosse” ko ai calci di rigore. Hakimi vola ai quarti di finale

Primo risultato a sorpresa in questi ottavi di finale dei Mondiali. Spagna fuori

Proseguono gli ottavi di finale di questi campionati Mondiali in Qatar 2022 , con la sfida tra Spagna e Marocco che sulla carta sarebbe potuta sembrare una gara piuttosto agevole per la formazione di Luis Enrique.

I novanta minuti regolamentari non sono bastati, con Unai Simon e Bounou che hanno blindato le rispettive porte. Da segnalare l'esordio in un Mondiale dell'attaccante del Bari, attualmente capocannoniere della Serie B, Walid Cheddira, subentrato a dieci minuti dalla fine. Nemmeno i tempi supplementari sono bastati per siglare una rete, nonostante Sarabia ci sia andato parecchio vicino scheggiando il palo al 120'.