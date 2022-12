Marocco-Portogallo, probabili formazioni: CR7 ancora verso la panchina

Il Marocco , imbattuto da 5 partite e protagonista dell'eliminazione della Spagna al Mondiale, si prepara a tornare in campo per affrontare il favorito Portogallo . La formazione di Walid Regragui può scrivere un'importante pagine di storia, portando per la prima volta il suo continente alla semifinale del Mondiale. Ad attendere i Leoni dell'Atlante, dall'altra parte, ci sarà la Seleção das Quinas che si è qualificata arrivando prima nel Girone H.

L'incontro tra Marocco e Portogallo è in programma alle ore 16:00 italiane al Thumama Stadium di Doha. Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai Uno in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.