Marocco, Cheddira: “L’Italia? Mai cercato, ma non avrei accettato…”

"Sono sincero: già dopo il sorteggio dei gironi eravamo convinti di poter passare il turno". Lo ha detto Walid Cheddira , intervistato ai microfoni del "Corriere dello Sport". Il giovane talento del Bari , attualmente impegnato ai Mondiali 2022 con il suo Marocco , ha tracciato un bilancio personale della sua esperienza in Qatar. Ma non solo...

"Quando poi siamo arrivati primi abbiamo acquisito l'autostima che serviva per affrontare una grande squadra come la Spagna - ha spiegato il classe 1998 -. Potevo essere convocato da Roberto Mancini? Non mi hanno mai cercato. Ma sono onesto: se anche l’avessero fatto, non avrei potuto accettare. La mia famiglia è marocchina, la mia cultura è marocchina. Io volevo giocare per il Marocco", le sue parole.