Inghilterra-Stati Uniti, probabili formazioni: Kane sfida Weah. Ok Pulisic e Mount

Dopo il roboante successo per contro l'Iran per 6-2, l' Inghilterra deve confermare quanto di buono ha fatto nella gara di esordio per dimostrare ai propri tifosi, alla stampa inglese e alle avversarie presenti nella competizione di essere una delle principali candidate alla vittoria finale del titolo. La sfida contro gli USA costituisce pertanto un ottimo viatico per archiviare la pratica della fase a gironi ma soprattutto rappresenta un occasione di crescita nel percorso che li ha visti perdere una finale contro la nazionale italiana agli Europei del 2020.

Gli Stati Uniti vogliono proporsi come potenziale sorpresa di questa competizione attraverso un calcio intenso e spregiudicato. Nel match in programma questa sera alle ore 20.00, il ct Southgate ha annunciato che il capitano dell'Inghilterra Harry Kane sarà titolare. Sarà presente anche il difensore del Manchester United Harry Maguire, sostituito lunedì dopo un colpo alla testa subito nella gara di esordio contro l'Iran. Da valutare sono invece le condizioni di Kyle Walker. Infine potrebbe esserci una staffetta sulla destra tra Trippier e Alexander Arnold. Di contro, il tecnico americano Berhalter, per centellinare energie in vista di un cammino che si spera possa essere più lungo, ha previsto qualche cambio rispetto allo scorso match terminato con il Galles terminato in pareggio. Dubbio Sargent-Aaronson con possibile dirottamento a terminale offensivo di Tim Weah, in gol nella gara d'esordio contro la Nazionale di Gareth Bale. L'acciaccato Wes McKennie non dovrebbe avere problemi a recuperare. Confermato il milanista Dest sulla destra.