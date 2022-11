Inghilterra-Stati Uniti, pari a reti bianche. Southgate sorpassa l’Iran nel girone

Solamente un pari per l'Inghilterra nell'atteso match contro gli Stati Uniti, valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali in Qatar 2022. La nazionale di Southgate non riesce a dare continuità dopo la splendida vittoria per 6-2 contro l'Iran, superando tuttavia proprio quest'ultima grazie al punto conquistato contro gli americani.