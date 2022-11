Inghilterra-Iran, probabili formazioni: Southgate e Queiroz debuttano a Qatar 2022

Esordio dell'Inghilterra di Southgate nella fase a gironi del Mondiale in Qatar. Vicecampioni d'Europa favoriti del gruppo B insieme all'Olanda che puntano decisamente a conquistare l'intera posta in palio nel match contro l'Iran. Probabile 4-3-3 . per il Ct inglese.

A destra ballottaggio tra Trippier e Alexander-Arnold , sul fronte opposto fiducia e maglia da titolare a Shaw. . Stones e Maguire coppia centrale di difesa, in zona nevralgica spazio e chiavi della manovra a Rice e Bellingham, Mount completa il reparto. Harry Kane sarò supportato da Sterling e Saka tra le linee , con Grealish e Foden opzioni spendibili in corso d'opera.

L'ex tecnico del Manchester United, Carlos Queiroz, oggi alla guida dell'Iran prova ad affrontare a viso aperto la selezione britannica, forte dell'ottimo percorso compiuto dai suoi calciatori nel girone asiatico di qualificazione ai Mondiali. La stella del 4-3-3 coniato dal ct dell'Iran sarà certamente il bomber in forza al Porto, Taremi. Amiri detterà tempi e tracce della manovra in mediana, Ezatolahi e Nourollahi intermedi in zona nevralgica. Tandem di centrali in retroguardia formato da Hosseini e Mohammadi.ù