Giappone-Croazia, le probabili formazioni: Blu Samurai per stupire ancora. Ok Modric

Proseguono gli ottavi di finale dei campionati Mondiali in Qatar 2022, dopo i passaggi ai quarti da parte dell'Argentina, Inghilterra, Francia e Olanda. Superato questo turno in programma alle ore 16.00, si affronterà la vincente della sfida tra Brasile e Corea del Sud.

Il Giappone vuole continuare a stupire dopo aver battuto nella fase a gironi la Germania e la Spagna che sono valse anche il passaggio del turno come testa di serie del gruppo E. La compagine nipponica è risultata letale nella ripresa, recuperando lo svantaggio maturato nel primo tempo contro entrambe le corazzate europee. Non solo, il CT Moryiasu può contare su una panchina che spesso risolve la pratica: tutti e quattro i gol realizzati dai "Blu Samurai" sono stati messi a segno con il contributo sostanziale dei subentrati.

La Croazia è riuscita a qualificarsi agli ottavi di finale seppur non esattamente in scioltezza, pareggiando contro un deludente Belgio e finendo un gradino sotto uno straordinario Marocco. Luka Modric e compagni non possono più prendere sottogamba l'impegno dei campionati mondiali, così come sanno che una formazione come quella giapponese non è affatto da sottovalutare.