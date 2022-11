Germania-Giappone, Moriyasu: “Manteniamo la calma, cerchiamo di vincere la prossima”

Le dichiarazioni del tecnico del Giappone dopo la vittoria per 2-1 sulla Germania

Hajime Moriyasu , tecnico della nazionale giapponese, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal quotidiano nipponico The Japan Times al seguito della vittoria contro la Germania nei campionati Mondiali in Qatar:

"I giocatori si sono uniti come in un'unica squadra. Ci siamo preparati bene e siamo rimasti lì, questo è ciò che ha portato alla vittoria. Molti dei nostri tifosi sono venuti a Doha, erano dietro di noi e ci hanno spinto in avanti. Voglio che manteniamo la calma dopo questo, guardiamo a cosa avremmo potuto fare meglio e cerchiamo di vincere la prossima partita".