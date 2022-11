Germania-Giappone, Marchisio: “Torna l’incubo 2018. Doan e Asano fanno la differenza”

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana ed oggi opinionista Rai, ha commentato la sconfitta a sorpresa della Germania contro il Giappone, rievocando gli incubi dei passati Mondiali in Russia in cui i tedeschi non andarono oltre il proprio girone nel torneo.

"Sembra tornare l'incubo del 2018, non è stata concreta e anche un po' sfortunata. Il Giappone col collettivo ha fatto la differenza. Doan e Asano? Stiamo vedendo che i cambi fanno la differenza, il Giappone li ha sfruttati. Musiala? Giocatore fantastico, lo sta dimostrando anche in nazionale. Non ha trovato la via del gol: quando non chiudi le partite rischi, è il Mondiale"