Galles-Inghilterra, Southgate: “Senegal? Sappiamo di essere i favoriti, però dico…”

Gareth Southgate , tecnico dell' Inghilterra , è rilasciato alcune dichiarazioni dopo il match contro il Galles che ha chiuso il gruppo B dei Mondiali in Qatar 2022. Harry Kane e compagni sono riusciti a passare il turno conquistando anche il primato in classifica.

"I nostri grandi giocatori si sono fatti valere e hanno creato bei momenti in questo girone. Oggi siamo un po' mancati nel primo tempo, ma siamo stati bravi nel secondo. Il Senegal? Non sono ancora riuscito a vedere le porto partite. Li ho visti giocare contro l'Iran a settembre. Hanno alcuni grandi giocatori che giocano in grandi campionati. Sappiamo che siamo i favoriti, ma giochiamo contro una squadra pericolosa".