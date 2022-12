Francia, Mbappé consola Hakimi: “Avete fatto la storia”. La risposta dell’ex Inter…

La Francia ha eliminato il Marocco nel corso della semifinale dei Mondiali in Qatar 2022 , mettendo dunque fine al sogno della formazione africana che potrà puntare ad un comunque esaltante terzo posto con la Croazia il prossimo sabato. Riflettori puntati sui top delle rispettive squadre, ovvero Kylian Mbappé ed Achraf Hakimi , compagni di squadra al Paris Saint-Germain . Il numero 10 dei "galletti" è andato a consolare il marocchino poco dopo il fischio finale ed ha anche pubblicato un post sul proprio profilo Instagram che recita:

"Seconda finale dei Mondiali consecutiva! Non essere triste fratello, sono tutti orgogliosi di ciò che avete fatto. Avete fatto la storia". Tra i commenti, in risalto c'è la risposta dello stesso laterale ex Inter che risponde: "Ti voglio bene, fratello".