Francia-Marocco, le formazioni ufficiali: Mbappé sfida Ziyech. Rabiot grande assente

Le scelte ufficiali dei due tecnici per la semifinale dei Mondiali in Qatar

Il Marocco non è più una sorpresa e vuole conquistare un'ancor più storica finale dei Mondiali superando i campioni in carica. La Francia, con i favori del pronostico, punta alla seconda coppa consecutiva. L'Argentina resta affacciata per conoscere la propria avversaria domenica alle 16.00.