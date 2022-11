Francia, Giroud sui Mondiali: “Ho sete di trofei! Record di Henry? Mio obiettivo…”

Complice il forfait per infortunio di Benzema, l'attaccante della Francia, Olivier Giroud è chiamato a dare il suo importante contributo alla selezione guidata dal commissario tecnico Didier Deschamps per i Mondiali in Qatar 2022. Nel corso di un'intervista concessa al quotidiano francese Le Parisien, l'attuale attaccante del Milan ed ex Chelsea ha parlato in vista del match d'esordio della sua Nazionale nel torneo iridato. Di seguito le dichiarazioni del centravanti classe 1986.