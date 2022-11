Francia, Deschamps lancia Giroud: “Benzema? C’è Olivier, anche se non era amato…”

Francia che si appresta a debuttare nel proprio girone ai Mondiali di Qatar 2022. Avversario al debutto per Les Bleus sarà l'Australia nel match in programma martedì 22 novembre. Conferenza di vigilia per il Commissario tecnico transalpino, Didier Deschamps che si sofferma sull'assenza di Karim Benzema e ribadisce piena fiducia al bomber in forza al Milan, Olivier Giroud, pronto a reggere il peso dell'attacco francese per l'intera rassegna iridata.