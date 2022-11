Francia-Danimarca 2-1, la doppietta di Mbappé porta Deschamps agli ottavi di finale

Una partita accesissima in questa seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali in Qatar regala un altro verdetto: la Francia accede agli ottavi di finale della competizione con un turno d'anticipo. La Danimarca esce sconfitta a testa alta, realizzando anche la rete del pareggio momentaneo con il difensore del Barcellona Christensen con un colpo di testa a trafiggere Lloris. La formazione di Deschamps vince 2-1 grazie alla doppietta della propria stella Kylian Mbappé. Qualificazione in tasca, solo una formalità il primato del proprio gruppo per i "galletti".