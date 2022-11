Francia-Australia, probabili formazioni: esordio Deschamps con Griezmann e Mbappé

La preview del match tra Francia e Australia

Mediagol ⚽️️

Fanno il proprio esordio a Qatar 2022 i campioni in carica del Mondiale vinto in Russia2018. La Francia di Deschamps si appresta ad affrontare l'Australia di Arnold nella prima gara del Gruppo D. Il match - in programma alle ore 20.00 italiane - si disputerà all'Al Janoub Stadium di Al Wakrah.

Didier Deschamps, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio, ha parlato dei tanti assenti (Pogba e Benzema in testa) ma ha sottolineato la forza del gruppo. I francesi dovrebbero schierarsi con un 4-2-3-1 con un reparto offensivo di qualità composto da Dembelé, Griezmann, Mbappé e Giroud. L'Australia di Arnold, salvo sorprese, scenderà in campo con un 4-3-3 a trazione difensiva per provare a contenere le avance di Rabiot e compagni.

PROBABILI FORMAZIONI — FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Konaté, Lucas Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct: Deschamps.

A disposizione: Mandanda, Areola, Disasi, Upamecano, Theo Hernandez, Koundé, Saliba, Fofana, Camavinga, Veretout, Guendouzi, Coman, Kolo Muani, Thuram.

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Karacic, Souttar, Rowles, Behich; Hrustic, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin. Ct: Arnold.

A disposizione: Remayne, Vukovic, Degenek, King, Atkinson, Wright, Deng, Baccus, Devlin, McGee, Mabil, Cummings, Maclaren, Kuol.

ARBITRO: Gomes (Sudafrica).

ASSISTENTI: Siwela (Sudafrica)-Phatsoane (Lesotho).

IV UOMO: Mukansanga (Ruanda).

VAR: Fischer (Canada).

ASS. VAR: Zourak (Marocco).

DOVE VEDERE IL MATCH — Francia-Australia sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.