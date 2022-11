Francia-Australia 4-1, Goodwin illude: Giroud e Rabiot sugli scudi, sorride Deschamps

La Francia supera per 4-1 l'Australia nella gara d'esordio ai Mondiale in Qatar

Con qualche difficoltà iniziale, la Francia guidata da Didier Deschamps travolge l'Australia per 4-1 nella gara d'esordio ai Mondiali in Qatar. Protagonisti diversi calciatori della nostra Serie A , ossia Rabiot , Giroud e Theo Hernandez .

Dopo nove minuti gli oceanici passano in vantaggio con la rete di Goodwin, innescato bene in area di rigore dall'assist di Leckie. La Francia fatica ad ingranare e al ventesimo di gioco l'Australia sfiora il raddoppio con Duke dalla distanza, tiro che sibila di poco fuori dalla traversa di Lloris. Alla mezz'ora i Blues trovano il pari con Rabiot, cross perfetto del nuovo entrato Theo Hernandez per la testa del centrocampista juventino. Cinque minuti più tardi la Francia completa la rimonta con Giroud, stavolta Rabiot versione assistman. Prima del duplice fischio Australia vicina al pari con Irvine, il suo colpo di testa si stampa sul palo.