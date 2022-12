Fifa, l’annuncio di Infantino: “Nel 2025 Mondiale per club a 32 squadre”

Nuova rivoluzione nel mondo del calcio . Dal 2025 il mondiale per club passerà a 32 squadre . Lo ha annunciato il presidente della Fifa, Gianni Infantino , nella conferenza stampa che chiude i Mondiali in Qatar .

Non si conosce ancora il nome del Paese che ospiterà il primo mondiale per club allargato, mentre è stata confermata la sede del 2023 , il Marocco , che torna a ospitare la manifestazione dopo nove anni.

"Una nuova Coppa del Mondo per club, un torneo a 32 squadre, si svolgerà nel 2025. Ci saranno i migliori 32 club del Mondo - ha dichiarato Infantino - . Ci sarà anche la Coppa del Mondo per club femminile e un Mondiale di futsal femminile. Quando si tratta del calendario delle partite internazionali, dobbiamo prendere in considerazione la salute e il benessere dei giocatori. Dobbiamo assicurarci che ci sia un periodo di riposo per i giocatori, un periodo di vacanza, idealmente 72 ore tra le partite. Ora ci consulteremo su tutti questi argomenti ed approfondiremo".