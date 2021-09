FIFA, Infantino: “Troppe partite senza senso, si lavora per Mondiale ogni due anni”

Il presidente della FIFA ha toccato diversi temi tra i quali quello di disputare i Mondiali ogni due anni

"È una fase decisiva, nata dalla decisione del congresso che ha dato mandato alla Fifa di studiare la fattibilità di un Mondiale ogni due anni sia maschile che femminile, e anche di cercare di armonizzare il calendario delle partite internazionali sotto questo aspetto. È quello che stiamo facendo: studiare il calendario, consultare tutti, partendo ovviamente dai protagonisti, dagli attori principali del calcio come giocatori e allenatori. Credo che la situazione del calendario delle partite internazionali ci mostri che abbiamo raggiunto dei limiti, normalmente i giocatori cominciano la stagione europea, poi la interrompono per raggiungere le nazionali, tornano per giocare qualche partita e ripartono per andare in un altro continente con un altro fuso orario, tutto questo non fa bene alla salute dei calciatori e alle competizioni, ci sono troppe partite senza senso, dobbiamo valutare cosa si puo’ fare per avere un sistema semplice e chiaro, comprensibile a tutti".