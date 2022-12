Deschamps: “In Francia qualcuno tifa per l’Argentina, ma noi vogliamo vincere”

"Sono spesso solo, ma quando sono solo, di solito sono bravo. Gli argentini e Messi vogliono il titolo, anche in Francia qualcuno tifa per lui, ma noi non siamo d’accordo, il Mondiale vogliamo vincerlo noi . Abbiamo fatto di tutto per arrivare in finale, abbiamo l’obiettivo di un altro titolo".

Il commissario tecnico della Francia si è poi soffermato sui casi di influenza nella Nazionale: "I giocatori stavano dormendo quando sono venuto qua, non ho le ultime informazioni. Ci assicuriamo di gestire nel miglior modo possibile, in pace. Ci saranno novità oggi. Le avrò stasera e fino a domani per assicurarmi di essere pronto per questa grande partita. Ci sono imponderabili situazioni e bisogna adattarsi. Abbiamo fatto di tutto per ritrovarci a giocare questa partita domani, contro l'Argentina. Che, dal canto suo, ha dovuto gestire anche certe situazioni. Perdere la prima partita contro l'Arabia Saudita...Non ho preoccupazioni o stress. L'importante, nella preparazione di una partita del genere, è mantenere la serenità. Una finale di Mondiale, c'è la partita, ma anche il contesto che è particolare. Ma so anche che gli argentini, forse anche alcuni francesi, vorrebbero un'incoronazione per Messi".