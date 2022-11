Danimarca, Hjulmand: “Gruppo con qualità, qui per vincere il Mondiale. Eriksen…”

Già sorpresa degli ultimi Europei e delle qualificazione al Mondiale, la Danimarca si candida nuovamente tra i pericolosi outsider per la rassegna iridata in Qatar. Schmeichel e compagni proveranno a strappare il passaggio del turno in un girone tutt'altro che scontato con Francia, Tunisia e Australia. In vista dell'esordio contro gli africani, il ct danese Kasper Hjulmand è intervenuto in conferenza stampa, lanciando un messaggio decisamente chiaro. Di seguito le sue dichiarazioni: