Croazia-Marocco 2-1, Gvardiol sontuoso. Modric conclude il Mondiale al terzo posto

Finale per la medaglia di bronzo dei Mondiali in Qatar tra Croazia e Marocco che ha visto vincitrice la formazione allenata da Dalic. Si conclude così il cammino anche di Hakimi e compagni, i quali hanno comunque ottenuto un risultato storico.

Al 7' il match si è sbloccato grazie al colpo di testa vincente del giovane rivelazione di questo mondiale, ovvero Gvardiol che ha sfruttato il suggerimento morbido di Perisic dalla sinistra per insaccare il vantaggio croato. Reazione a dir poco immediata del Marocco che ha rimesso il risultato in parità con un'altra incornata, stavolta realizzata da Dari che ha trafitto Livakovic sotto misura al seguito di una deviazione che ha impennato il pallone. Di nuovo avanti la compagine di Dalic al 43' con una perla da parte di Orsic che ha ricevuto palla dalla sinistra armando il destro a giro che è entrato in porta dopo aver toccato anche il palo. Assedio sul finale da parte del Marocco alla porta difesa da Livakovic per cercare di protrarre la gara ai tempi supplementari.