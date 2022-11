Brasile-Svizzera, probabili formazioni: Richarlison sfida Embolo. Dubbio Dani Alves

La preview di Brasile-Svizzera, inizio alle 17:00, per il primo posto nel gruppo G

Brasile e Svizzera si affrontano in questo big match per arrivare al primato del gruppo G di questi Mondiali 2022 in Qatar. Una sfida che promette spettacolo tra una delle principali contendenti alla vittoria finale e la nazionale che nel proprio girone di qualificazione ha impedito l'accesso diretto al torneo all'Italia.

La nazionale verdeoro è reduce dal successo contro la Serbia per 2-0 firmato dalla doppietta di Richarlison, l'uomo del momento in patria. Tuttavia, l'entusiasmo del Brasile non è alle stelle per gli infortuni di due titolari, ovvero lo juventino Danilo e la stella, uomo simbolo, Neymar. Il CT Tite può dunque optare per l'intramontabile Dani Alves sulla corsia di destra, oppure adattare Eder Militao come quarto basso. A sostituire il numero 10 del Paris Saint-Germain, invece, sarà verosimilmente il madridista Rodrygo che si affiancherà a Vinicius, compagno nei blancos.

Anche la Svizzera ha festeggiato all'esordio nel campionato Mondiale, con la vittoria di misura per 1-0 targata Embolo, il quale non ha esultato per via delle sue origini camerunensi. Il CT Yakin dovrà rinunciare all'attaccante Okafor, per problema muscolare alla coscia sinistra del calciatore del Salisburgo.

Queste le probabili formazioni del match in programma alle 17.00:

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Paquetà, Casemiro; Rapinha, Rodrygo, Vinicius; Richarlison. Ct. Tite

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. Ct. Yakin