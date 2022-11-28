Le formazioni ufficiali di Brasile-Svizzera, match del del Gruppo G di Qatar 2022
Brasile-Svizzera, tre punti in palio per conquistare gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. È questo il bottino in palio nel match in programma alle ore 17.00 allo stadio 974 di Doha. Di seguito le formazioni ufficiali.
Tite avanza Paquetá sulla trequarti per sopperire all'assenza di Neymar: Rodrygo resta in panchina. Fred con Casemiro in mediana, sulla fascia destra è Militao a prendere il posto dell'altro assente di lusso Danilo. Hakan Yakin cambia un solo elemento rispetto all'undici di partenza visto contro il Camerun: fuori Shaqiri, dal 1' c'è Rieder a centrocampo con Xhaka e Freuler.
BRASILE (4-2-3-1): Alisson; E. Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Raphinha, Paqueta, Vinicius Jr; Richarlison. CT: Tite.SVIZZERA (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Sow, Vargas; Embolo. CT: Yakin.
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