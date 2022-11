Belgio, Martinez: “Lukaku? Si è allenato con la squadra. Contro il Marocco…”

Per il ct del Belgio dopo la sofferta vittoria della selezione fiamminga sul Canada Arrivano buone notizie sul fronte Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter oggi si è infatti allenato con la squadra dopo uno stop dovuto ad un fastidio alla cicatrice del bicipite femorale della coscia sinistra. La conferma arriva in conferenza stampa dal selezionatore del Belgio, RobertoMartinez che si è espresso così sulla condizione fisica dell'ex Chelsea: “Oggi Romelu si è allenato in gruppo, vedremo adesso come reagirà il suo corpo. Non credo sia pronto per partire dall’inizio contro il Marocco, ma sembra stare bene e sono contento di rivederlo agli allenamenti collettivi", ha poi concluso.