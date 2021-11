Australia, Josh Cavallo: “Ho paura del Qatar, lì chi è gay rischia la pena di morte”

Primo calciatore in attività a fare coming out, dichiarandosi apertamente omosessuale, Josh Cavallo ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito dei prossimi mondiali in Qatar, paese notoriamente integralista

Il calciatore australiano Josh Cavallo, primo ancora in attività a dichiararsi apertamente omosessuale, attraverso le colonne del quotidiano inglese "The Guardian", si è proiettato ai Mondiali di Qatar 2022. Un paese integralista quello della penisola Arabica, in cui uomini e donne subiscono ancora discriminazioni a causa del proprio orientamento sessuale.

Il ventunenne, in forza all'Adelaide United, ha deciso di fare coming out in un mondo come quello del calcio in cui l'omosessualità è ancora un tabù per tanti atleti.

"Ho letto qualcosa sul Qatar, che applica la pena di morte ai gay. È qualcosa di cui ho molta paura e mi fa venire voglia di non andarci. Questo mi rattrista, alla fine il Mondiale è uno dei più grandi eventi per un calciatore professionista. Si gioca per il proprio Paese, ma sapere che si terrà in un Paese che non sostiene la comunità gay e che mette a rischio la nostra stessa vita, mi spaventa. La mia vita è più importante di riuscire a fare qualcosa di buono nella mia carriera da calciatore".