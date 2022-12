Argentina, Schelotto: “Lautaro al Mondiale non passa inosservato. Suo carattere….”

Guillermo Barros Schelotto , ex allenatore del Palermo nel corso della Serie A 2015/2016 ed oggi ct del Paraguay, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de L'Interista soffermandosi in particolare sul rendimento dell'attaccante argentino e nerazzurro Lautaro Martinez in questi Mondiali in Qatar:

"Con l'Argentina Lautaro ha subito critiche per il fatto che non segnava, ma il giocatore e la sua classe sono sempre rimaste intatte. Parliamo di uno dei bomber di questa squadra ed un giocatore come lui non passa inosservato nel corso di un Mondiale ed in questo genere di partite. È forte, ha sempre dimostrato la sua forza, coraggio. Ed il suo carattere, si è visto molte volte, per esempio nelle sue discussioni con Conte, al di là del fatto che avesse ragione o meno. Starà bene. È vero forse chiede molto a sé stesso, ma magari è questa esigenza che lo ha portato ad arrivare a questo livello".