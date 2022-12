Argentina, l’annuncio di Messi: “Domenica la mia ultima partita in un Mondiale”

L'Argentina è la prima finalista dei Mondiali in Qatar. L'Albiceleste dilaga, battendo la Croazia di Modric con un rotondo 3-0 deciso dalle reti di Messi e Alvarez. Proprio a pochi giorni dall'attesissima finale, in programma domenica 18 dicembre, La Pulga ha annunciato a Olè che questo sarà l'ultimo Mondiale della sua carriera. Un percorso partito il 16 giugno 2006, in Germania, nel corso della partita contro Serbia e Montenegro. E che lo ha visto disputare complessivamente 5 coppe del mondo.